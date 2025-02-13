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        Sivas Belediyesinden Sivasspor'a "otopark" desteği

        Sivas Belediyesi, kentteki belediyeye ait açık otoparkların işletmeciliğini Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'a devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:10 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:19
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        Sivas Belediyesinden Sivasspor'a "otopark" desteği
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        Sivas Belediyesi, kentteki belediyeye ait açık otoparkların işletmeciliğini Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'a devretti.

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, belediyede düzenlenen basın toplantısında Sivasspor'un şehrin en önemli markası olduğunu söyledi.

        Sivasspor'un son zamanlarda zor günler yaşadığını belirten Uzun, bu zor günleri Sivas halkı ve tüm Sivaslıların desteğiyle aşacaklarına inandıklarını ifade etti.

        Belediye olarak kırmızı-beyazlı ekibe destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Uzun, "İstişareler sonrasında şehrimizde bulunan tüm açık otoparkları Sivasspor'umuza verme kararı aldık. Geçen hafta itibarıyla da yer teslimini yaptık, önümüzdeki günlerden itibaren Sivasspor'umuz bu otoparkları işletmeye başlayacak." dedi.

        Uzun, yaklaşık 1300 araçlık otopark alanı olduğunu aktararak, "Sivasspor'un bütün masraflar düştükten sonra yılda yaklaşık 18-20 milyon lira arasında bir gelir elde etmesini planlıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmanın başta Sivasspor olmak üzere şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

        Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban ise belediyenin sağlamış olduğu desteğin gelecek adına da atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.

        Güçlü bir Sivasspor'un sadece futbol sahalarında değil, şehrin tanıtımında, ekonomisinde ve sosyal hayatında önemli bir lokomotif olduğunu söyleyen Özçoban, "Sivasspor bu şehrin en büyük ortak paydasıdır. Bu bağlamda Sivasspor'un yanında olan her destekçi aslında Sivas'ın geleceğine doğrudan katkı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Özçoban, Sivasspor'a destek sağlayan Uzun'a teşekkür de etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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