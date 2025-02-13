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        Güreşte olimpiyat başarısı için altyapıya odaklanıldı

        HALİFE YALÇINKAYA - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, altyapısı güçlü bir federasyon oluşturmak istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:13
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        Güreşte olimpiyat başarısı için altyapıya odaklanıldı
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        HALİFE YALÇINKAYA - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, altyapısı güçlü bir federasyon oluşturmak istediklerini belirtti.

        Olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya kazandığı, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu yaşadığı güreş kariyerine veda ederek 18 Aralık'ta yapılan olağan genel kurulda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı seçilen Taha Akgül, aynı başarısını yönetici olarak sürdürmek istiyor.

        23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası için geldiği memleketi Sivas'ta AA muhabirine açıklamada bulunan Akgül, bu organizasyonda dereceye giren sporcuların Arnavutluk'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

        Göreve geldikten sonra ikinci büyük organizasyonu düzenlediklerini belirten Akgül, görevi layıkıyla yapmanın gayreti içerisinde olduğunu aktardı.

        Akgül, göreve gelmesinin ardından yaklaşık 2 ay geçtiğini anımsatarak, camianın teveccühünden memnun olduğunu, salonlara güler yüz ve samimiyet geldiğini dile getirerek, bunun devam etmesini diledi.

        Yapacağı projeler hakkında da bilgiler veren Akgül, "İnşallah atacağımız adımlarla kamp sayılarını, turnuva sayılarını artıracağız. Bakanlığımızın bizlere verdiği bütçe doğrultusunda sporcularımızı destekleyeceğiz. Bizlere gelen bütçenin tamamını özellikle altyapıdaki kardeşlerimize, hak eden o çocuklarımıza aktaracağız." dedi.

        - "2032 Olimpiyatları'nın inşallah temel taşı bu çocuklarımız olacak"

        Asıl hedeflerinin Avustralya'da düzenlenecek 2032 Olimpiyat Oyunları olduğunu vurgulayan Taha Akgül, şunları kaydetti:

        "2032 Olimpiyatları'nın inşallah temel taşı bu çocuklarımız olacak. Zamana ihtiyacımız olduğunu hep söylüyorum, realist bir adamım. Seçimden önce de hep gerçekçi şeyleri konuştum, olmayacak hiçbir şeyi konuşmadım. Altyapının toparlanmasının zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Var olan kadroyu en iyi şekilde dünya klasmanına çıkartmak için eksikleri biliyoruz. Sahadan geldiğimiz için sahanın tamamına hakimiz. Ekibimiz ve onların tecrübesiyle inşallah hata yapmadan bu işi ilerleteceğiz."

        Akgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kendilerine yardımcı olanların desteğiyle Türk güreşini tekrar ayağa kaldırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        - "Hep gerçekçi oldum"

        Kendisinin de yetiştiği güreş eğitim merkezlerinin güreşin altyapısını oluşturduğunu vurgulayan Akgül, "Buradaki yapılarımız biraz bozuldu ve bununla beraber altyapıyı kaybetmeye başladık. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri, Sporcu Eğitim Merkezleri, Güreş Eğitim Merkezleri üç temel yapımız var. Biz buradaki yapılarda çalışmalarımızı başlattık." diye konuştu.

        Taha Akgül, sporcuları seçerken biraz daha seçici olacaklarını ifade ederek, daha kaliteli, bu sporu daha çok isteyen sporcuları bu merkezlere kazandıracaklarını söyledi.

        Güzel bir altyapı ile canlanmanın başlayacağına değinen Akgül, "Buraya seçilirken camiama olmayacak şeylerin sözünü vermedim, hep gerçekçi oldum. Camiamız samimiyetime güveniyor, sporculuk hayatımda nasıl samimiysem aynı şekilde onlara samimi davranıyorum." ifadelerini kullandı.

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