Sivasspor'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları devam ediyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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