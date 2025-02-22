Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Net Global Sivasspor ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, deplasmanda aldıkları 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Uçar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligdeki konumları itibarıyla maçın iki takım için de çok önemli olduğunu belirterek, "Buradan alınabilecek bir kötü sonuç, iki takım üzerinde de negatif anlamda çok ciddi etki bırakacak bir maçtı." dedi.

Sivas'a kazanmak için geldiklerini vurgulayan Uçan, "Maçın başında bireysel hatadan ve biraz da topun zeminde kalmasından dolayı yediğimiz şanssız bir golle 1-0 mağlup başladığımız bir oyun oldu. Sonrasında psikolojik olarak çok yıkılmadık, çabuk reaksiyon verdik." diye konuştu.

Yedikleri gole 5 dakika sonra karşılık vererek beraberliği yakaladıklarını aktaran Uçar, ilk yarıdaki oyunlarından memnun olmadığını ifade etti.

Recep Uçar, maçın seyir zevkinin çok yüksek olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız üç değişiklikle oyun biraz daha bize dönmeye başladı. Rakibimiz 10 kişi kalınca da oyuncu değişiklikleriyle üstünlüğü elimize aldık. Rakibimiz son 15 dakikayı 10 kişiyle oynadı. Bu bölümde 90. dakikaya kadar istediğimiz netlikte pozisyon üretemedik. Uzatmalarda bulduğumuz iki pozisyonu da değerlendiremedik. Bir nevi şanssızlık diyebiliriz. Bizim adımıza şanssız başlayan ve bence de şanssız biten bir maç. Ama günün sonunda deplasmanda aldığımız 1 puan takımım adına, şehrim adına değerli."

- "Konyaspor operasyon çekilemeyecek kadar büyük bir camiadır"

Recep Uçar, ligdeki hakem hatalarına değinerek, "Konyaspor olarak, gücümüz yettiğince, oyuncularım elinden gelenin en iyisini yaparak, ter akıtarak adaletli bir şekilde bu ligde var olmaya çalışıyoruz. İnanın ligin bu bölümüne kadar bizim yaşadığımız hakem hatalarını, yaşadığımız psikolojik sıkıntıları başka bir takım yaşasaydı kolay kolay üstesinden gelemezdi." ifadelerini kullandı.