Sivas'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü
Sivas'ın Gürün ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, kardeşi hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, kardeşi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Karadoruk köyünde yaşayan H.İ.H. (54) ile M.H'den (44) haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Eve giren sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen H.İ.H. ile kardeşi M.H'yi baygın halde buldu.
Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden H.İ.H. yaşamını yitirdi, kardeşi ise tedavi altına alındı.
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