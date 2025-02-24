Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta buz tutan Sızır Şelalesi'nde sarkıtlar oluştu

        Sivas'ın Gemerek ilçesindeki soğuk hava nedeniyle buz tutan Sızır Şelalesi'nde 3-4 metrelik sarkıtlar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta buz tutan Sızır Şelalesi'nde sarkıtlar oluştu
        ABONE OL

        Sivas'ın Gemerek ilçesindeki soğuk hava nedeniyle buz tutan Sızır Şelalesi'nde 3-4 metrelik sarkıtlar oluştu.

        Sivas ve ilçelerinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Gemerek ilçesinde Sızır Şelalesi buz tuttu.

        Şelalede oluşan 3-4 metre uzunluğundaki buz sarkıtları güzel görüntü oluşturdu.

        Sızır Şelalesi'ni gezmeye gelen Turgut Kabasakal, "Kışın çok sert geçmesi nedeniyle şelale bu hale geliyor, buz tutuyor ama görünümü de muazzam oluyor. Görsel olarak çok güzel, gelip burayı ziyaret etsinler." dedi.

        Barış Çatak ise uzun buz sarkıtlarının güzel görüntüler oluşturduğunu, vatandaşların burayı ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Önce cinayet sonra kimyasal maddeyle saldırı!
        Önce cinayet sonra kimyasal maddeyle saldırı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor
        Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor
        Sivas'ta sıcaklık eksi 23'ü gördü, Kızılırmak buz tuttu
        Sivas'ta sıcaklık eksi 23'ü gördü, Kızılırmak buz tuttu
        Sivas'ta yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı
        Sivas'ta yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı
        Hafik'te kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu açıldı
        Hafik'te kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu açıldı
        Termometreler eksi 19'u gösterdi, Altınyayla Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Termometreler eksi 19'u gösterdi, Altınyayla Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı