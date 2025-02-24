Sivas'ta buz tutan Sızır Şelalesi'nde sarkıtlar oluştu

Sivas'ın Gemerek ilçesindeki soğuk hava nedeniyle buz tutan Sızır Şelalesi'nde 3-4 metrelik sarkıtlar oluştu.

Sivas ve ilçelerinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Gemerek ilçesinde Sızır Şelalesi buz tuttu.

Şelalede oluşan 3-4 metre uzunluğundaki buz sarkıtları güzel görüntü oluşturdu.

Sızır Şelalesi'ni gezmeye gelen Turgut Kabasakal, "Kışın çok sert geçmesi nedeniyle şelale bu hale geliyor, buz tutuyor ama görünümü de muazzam oluyor. Görsel olarak çok güzel, gelip burayı ziyaret etsinler." dedi.

Barış Çatak ise uzun buz sarkıtlarının güzel görüntüler oluşturduğunu, vatandaşların burayı ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.