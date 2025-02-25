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        Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü haftasında Sipay Bodrum FK'ya 1-0 yenilerek kupaya veda eden Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, RAMS Başakşehir ile Süper Lig'de yapacakları maça odaklandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 18:27 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:27
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        Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü haftasında Sipay Bodrum FK'ya 1-0 yenilerek kupaya veda eden Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, RAMS Başakşehir ile Süper Lig'de yapacakları maça odaklandıklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, kupada daha önce iddialarını kaybettiklerini ve bu nedenle ligde süre almayan oyunculara maçta şans tanıdığını belirtti.

        Bodrum FK'yı tebrik eden Erdoğan, "Bizim bundan sonraki odağımız tamamen ligde Başakşehir maçı olacak. Hemen onun hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah oradan iyi bir sonuç almak istiyoruz." dedi.

        - "Oyuncularımı başarıdan dolayı tebrik ediyorum"

        Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais ise elde edilen başarıdan dolayı oyuncularını tebrik etti.

        Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Morais, "Bir üst tura geçebilmemiz için iyi bir sonuç elde etmemiz gerekiyordu. Oyuncularım bunu başardı, o açıdan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Bodrum FK'nın tarihinde ilk kez kupada çeyrek finale kalma başarısı gösterdiğini dile getiren Morais, "Bu aslında takım olarak kutlayabileceğimiz bir durum. Oyuncularımı başarıdan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Karşılaşmada önemli pozisyonlar yakaladıklarını aktaran Morais, şunları kaydetti:

        "Takım olarak bir sonraki hedefimiz girdiğimiz pozisyonları nasıl değerlendirebiliriz üzerine biraz daha kafa yormak olacak. Önümüzdeki dönemde buna göre çalışmalarımızı yapacağız. Özellikle savunma tarafında çok iyiydik ve oyunu defansif anlamda kontrol edebildik. Sivasspor oynaması kolay bir takım değil, her zaman Sivasspor'a karşı oynamak zordur. Sahada kaliteli oyuncuları vardı. Takımımın savunmada gösterdiği performans ve dengeden dolayı mutluyum."

        Morais, Süper Lig'de de Sivasspor ile rekabet içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Düşme potasında yarıştığımız takımlardan biri. Önümüzdeki hafta rekabet kaldığı yerden devam edecek. Onlara da şimdiden başarı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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