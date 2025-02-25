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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 17:09 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:19
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Özkul, Egemen Savran

        Net Global Sivasspor: Nikolic, Alaaddin Okumuş (Dk. 90+3 Mustafa Özbay), Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi (Dk. 46 Menig), Bieganski (Dk. 88 Barış Nazlı), Emre Gökay (Dk. 69 Sinan Kaya), Turgunboev, Pritchard (Dk. 88 Mehmet Talha Şeker), Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke

        Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 86 Celustka), Herelle, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Erkan Değişmez (Dk. 86 Cenk Şen), Brazao, Bardhi (Dk. 63 Ahmet Aslan), Mohammed, Dimitrov (Dk. 76 Okita), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Celal Dumanlı)

        Gol: Dk. 38 Brazao (Sipay Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 42 Emre Gökay, Dk. 50 Oğuzhan Aksoy (Net Global Sivasspor)

        SİVAS

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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