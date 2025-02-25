Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Özkul, Egemen Savran
Net Global Sivasspor: Nikolic, Alaaddin Okumuş (Dk. 90+3 Mustafa Özbay), Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi (Dk. 46 Menig), Bieganski (Dk. 88 Barış Nazlı), Emre Gökay (Dk. 69 Sinan Kaya), Turgunboev, Pritchard (Dk. 88 Mehmet Talha Şeker), Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 86 Celustka), Herelle, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Erkan Değişmez (Dk. 86 Cenk Şen), Brazao, Bardhi (Dk. 63 Ahmet Aslan), Mohammed, Dimitrov (Dk. 76 Okita), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Celal Dumanlı)
Gol: Dk. 38 Brazao (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 42 Emre Gökay, Dk. 50 Oğuzhan Aksoy (Net Global Sivasspor)
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