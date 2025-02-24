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        Sivasspor'a destek kampanyası başlatıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor için kentte "Haydi Yiğidolar şimdi destek zamanı" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:20 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:26
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        Sivasspor'a destek kampanyası başlatıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor için kentte "Haydi Yiğidolar şimdi destek zamanı" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

        Kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Sivas'ın tüm bileşenlerinin şehrin ortak paydası Sivasspor için bir araya geldiğini söyledi.

        Sivasspor'un başarısı için şehrin hep birlikte olduğunu belirten Şimşek, "Sivasspor için yeni bir başlangıç yapıyoruz ve 'Haydi Yiğidolar şimdi destek zamanı' sloganıyla yeni bir yardım kampanyasının startını veriyoruz. Sivasspor yalnızca bir futbol kulübü değil, şehrimizin en önemli marka değeri, hepimizin gururu, heyecanı ve Sivaslıların birleştirici gücüdür." dedi.

        Şimşek, kırmızı-beyazlı ekibin yaklaşık 20 yıldır her kulvarda Sivas'ı en güzel şekilde temsil ettiğini vurgulayarak, tüm şehrin katkısıyla Sivasspor'un başarı çizgisini devam ettireceğini ifade etti.

        Sivasspor'un içinde bulunduğu durumdan çıkabilmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu aktaran Şimşek, herkesten destek istedi.

        AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ise şehrin marka değeri Sivasspor'un yanında olduklarını söyledi.

        Toy, zor günler geçiren Sivasspor'u destekleyerek, hak ettiği seviyeye ulaştırmaya çalışacaklarını belirtti.

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da şehrin kırmızı-beyazlı ekibin değerinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

        Sivaslıları birleştirmesi, birlik ve beraberlik ruhunu oluşturması açısından Sivasspor'un çok önemli olduğunu dile getiren Uzun, her Sivaslının gönlünde kırmızı-beyazlı ekibin önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.

        Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken de takıma destek istedi.

        Toplantıya, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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