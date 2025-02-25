Sivas'ta düzenlenen Esnaf Akademisi sona erdi

Programa, Milletvekili Toy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Vekili Süleyman Değirmen, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünal Özüm, Sivas Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve diğer davetliler katıldı. ​​​​​​​

Program kapsamında esnaflara dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, e-ticaret ve müşteri iletişimi gibi konularda kapsamlı eğitim verildi.

Sivas'ta AK Parti Milletvekili Rukiye Toy'un öncülüğünde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğiyle düzenlenen "Esnaf Akademisi " programı tamamlandı.

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