Ulaş'ta Tecer Irmağı'nın yüzeyi buz tuttu
Sivas'ın Ulaş ilçesinde soğuk hava nedeniyle Tecer Irmağı'nın yüzeyi buzla kaplandı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde soğuk hava nedeniyle Tecer Irmağı'nın yüzeyi buzla kaplandı.
Ulaş'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye düştüğü ilçede, bazı akarsular da dondu.
Kızılırmak'ın kolu olan ve Ulaş ilçe merkezinden geçen Tecer Irmağı'nın yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.