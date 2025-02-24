Ulaş'ta Tecer Irmağı'nın yüzeyi buz tuttu

Kızılırmak'ın kolu olan ve Ulaş ilçe merkezinden geçen Tecer Irmağı'nın yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye düştüğü ilçede, bazı akarsular da dondu.

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