        Sivas'ta Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

        Sivas'ta Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

        Sivas Valiliği tarafından şehirde güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Giriş: 30.12.2025 - 12:42 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:50
        Sivas'ta Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
        Sivas Valiliği tarafından şehirde güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında "Sivas'ın Huzuru" temasıyla gerçekleştirilen Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'na, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın katıldı.

        Vali Şimşek, 2025'te il genelinde yaşanan genel asayiş olayları hakkında bilgi vererek, kişilere karşı işlenen suçların bir önceki yıla göre yüzde 7 azaldığını ifade etti.

        Aydınlatma oranının da yüzde 98'ten yüzde 99,5 seviyesine yükseldiğini belirten Şimşek, "2025 yılında hapis cezasıyla aranan 1120 hükümlü yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Bunlardan 84’ünün 10 yıl ve üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olan kişiler olduğunu özellikle belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Şimşek, yıl içerisinde 543 ruhsatsız silah ele geçirildiğini ve 648 kişi hakkında işlem yapıldığına dikkati çekerek, uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik gerçekleştirilen 135 operasyonda 148 zehir taciri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığını kaydetti.

        Operasyonlarda 41 kilogram uyuşturucu madde, 75 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini vurgulayan Şimşek, "Bu mücadeleyi yalnızca kolluk tedbirleriyle sınırlı görmüyor, ailelerimizi, okullarımızı ve toplumun tüm paydaşlarını içine alan bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bu kararlılığımızdan asla taviz vermeden, aynı hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz inşallah." açıklamasında bulundu.

        Vali Şimşek, 2025'te 41 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

        Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları hakkında da bilgi veren Şimşek, 629 operasyonda 28 milyon liralık malzeme ele geçirildiğini ve 27 şüphelinin tutuklandığını ifade etti.

        Siber suçlarla mücadele konusunda yapılan çalışmalara da değinen Şimşek, şunları kaydetti:

        "Son yıllarda siber suçların tüm dünyada büyük oranda artış gösterdiği hepimizin malumu. İlimizde ise 2024 yılında siber ekiplerimiz tarafından 853 suç unsuru tespiti yapılmışken, 2025'te bu sayı 1435'e çıkmıştır. Özellikle sanal ortamlarda bahis ve dolandırıcılığa karşı ekiplerimiz sanal devriyelerini sıklaştırmıştır. Bu kapsamda 2025 yılında 65 kişi tutuklanmıştır. Düzensiz göçle mücadele konusunda bazı verileri paylaşmak istiyorum. Bu yıl yapılan 86 operasyonda 65 göçmen kaçakçısı yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Gerek 2 göç mobil aracımız gerekse de kollukça yapılan operasyon ve kontrollerle 679 göçmen yakalanarak geri gönderme işlemleri yapılmıştır."

        Şimşek, yılbaşı geçesinde de tüm tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.

