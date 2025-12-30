Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:43 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:43
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonda, 8 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 parça halinde 812 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 27 sentetik hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

