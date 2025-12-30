Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonda, 8 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 parça halinde 812 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 27 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.
