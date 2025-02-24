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        Sivaslı öğrenci kick boks şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu

        Sivas'ta ortaokul öğrencisi kick boks şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:26 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:38
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        Sivaslı öğrenci kick boks şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu
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        Sivas'ta ortaokul öğrencisi kick boks şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu.

        Başöğretmen Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hamza Karaoğlan Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Okul Sporları Yıldızlar - Küçükler Kick Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı.

        Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Müdürü Enver Yıldız, başarısından dolayı öğrencisini kutlayarak, "Öğrencimiz ile gurur duyuyoruz. Öğrencimizi, antrenörlerini ve ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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