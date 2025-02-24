Sivaslı öğrenci kick boks şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu
Sivas'ta ortaokul öğrencisi kick boks şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu.
Sivas'ta ortaokul öğrencisi kick boks şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu.
Başöğretmen Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hamza Karaoğlan Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Okul Sporları Yıldızlar - Küçükler Kick Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı.
Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Müdürü Enver Yıldız, başarısından dolayı öğrencisini kutlayarak, "Öğrencimiz ile gurur duyuyoruz. Öğrencimizi, antrenörlerini ve ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.
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