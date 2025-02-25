Sivas'ta 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Sivas'ta, hakkında 20 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Sivas'ta, hakkında 20 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 20 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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