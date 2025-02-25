Suşehri'nde Mehmetçikler yangın tatbikatı yaptı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Mehmetçiklere yönelik yangın tatbikatı yapıldı.

Suşehri Belediyesi İtfaiye Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Komando Birliğinde görevli askerlere yönelik yangın tatbikatı düzenledi.

İtfaiye amiri Yalçın Kırılmaz yangın çeşitleri, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı, yangın anında doğru müdahale yöntemleri ve tahliye süreçleri gibi konular hakkında askerlere bilgi verdi.

Askerler daha sonra yangın söndürme tekniklerini kullanarak uygulamalı olarak yangına müdahale etti.

Kırılmaz, yangında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla tatbikat yaptıklarını belirterek, "Olası yangınlara karşı bilinçlendirme ve müdahale becerilerini artırmak amacıyla kahraman Mehmetçiklerimize temel yangın eğitimi verdik." dedi.

Suşehri İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Tuncer ise olası yangın esnasında daha kontrollü ve eğitimli bir yöntem izleyeceklerini ifade ederek, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu başta olmak üzere tatbikatın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.