Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından rondo çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik programlarla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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