Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yağış nedeniyle tarihi kent meydanı karla kaplandı.
Belediye ekipleri kent merkezinde kar küreme çalışması yaparken, Karayolları ekipleri şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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