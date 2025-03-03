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        Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

        Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:12
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        Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
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        Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Yağış nedeniyle tarihi kent meydanı karla kaplandı.

        Belediye ekipleri kent merkezinde kar küreme çalışması yaparken, Karayolları ekipleri şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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