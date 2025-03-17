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        Sivas'ta yemekhane görevlisi, boğazına zeytin takılan hasta yakınını Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Sivas'ta bir hastanenin yemekhane görevlisi, boğazına zeytin takılan hasta yakınını Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:10 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:10
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        Sivas'ta yemekhane görevlisi, boğazına zeytin takılan hasta yakınını Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Sivas'ta bir hastanenin yemekhane görevlisi, boğazına zeytin takılan hasta yakınını Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Sivas Numune Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisinde sahur vaktinde, hasta yakını Akın Kaya'nın yediği zeytin nefes borusuna kaçtı.

        Olay sırasında yemekhane görevlisi Mücahit Yıldırım, hasta yakınına uyguladığı Heimlich manevrasıyla boğazındaki zeytinin çıkmasını sağladı.

        Diğer yemekhane görevlisi Cemil Karabey ise Kaya'ya müdahalede bulunarak rahat nefes almasına destek oldu.

        Olay anı hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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