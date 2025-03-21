Sivas'ın Altınyayla, Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
Sivas'ın Altınyayla, Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Sivas'ın Altınyayla, Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda, zaman zaman tipi şeklinde devam edecek olan kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına sebebiyet vereceğinden, ilçeler genelinde 21 Mart 2025 tarihinde eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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