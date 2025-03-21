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        Sivas'ın Altınyayla, Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

        Sivas'ın Altınyayla, Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 00:29 Güncelleme: 21.03.2025 - 00:29
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        Sivas'ın Altınyayla, Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
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        Sivas'ın Altınyayla, Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

        Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda, zaman zaman tipi şeklinde devam edecek olan kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına sebebiyet vereceğinden, ilçeler genelinde 21 Mart 2025 tarihinde eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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