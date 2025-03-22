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        Halk ozanı Aşık Veysel vefatının 52. yılında Sivas'ta anıldı

        Sivas'ta, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 52. yılında, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Aşık Veysel'i Anma" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 10:39 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:41
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        Halk ozanı Aşık Veysel vefatının 52. yılında Sivas'ta anıldı
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        Sivas'ta, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 52. yılında, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Aşık Veysel'i Anma" konseri düzenlendi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen program, Aşık Veysel'in hayatını anlatan sinevizyon gösterisi ile başladı.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı konuşmada, ünlü halk ozanı Aşıl Veysel Şatıroğlu'nun ezgilerinin Türk halkına her zaman önemli mesajlar verdiğini ifade etti.

        Aşık Veysel'in Sivas'ta yetiştiğini ancak dünyaya hitap eden eserlerinin her yerde söylendiğini belirten Şimşek, "Topluma ışık olmaya devam etmiştir. Veysel bir aşık olmasının yanı sıra insanlara katkı sağlayan felsefi yaklaşımlarıyla düşünce dünyamızda da önemli bir yere sahiptir. Okuma yazma bilmemesine rağmen gerçek bir gönül adamı olan Veysel, dünyadan ışık almasa da gönlünün ışığını dünyaya ulaştırmıştır." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Adem Uzun ise Sivas'ın birçok aşık yetiştirdiğini ama bunların içerisinde en önemlisinin Aşık Veysel olduğunu kaydetti.

        Konuşmaları ardından koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki sanatçılar Aşık Veysel'in türkülerini seslendirdi.

        Vali Şimşek ve Belediye Başkanı Uzun, konser sonrası koro şefi Kadıoğlu'na ve ses sanatçılarına teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.

        Konseri, il protokolü ve çok sayıda vatandaş izledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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