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        Sivas Belediye Başkanı Uzun, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 16. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da seçim çalışmaları için kiralanan helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 16. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 19:32 Güncelleme: 24.03.2025 - 19:32
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        Sivas Belediye Başkanı Uzun, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 16. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
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        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da seçim çalışmaları için kiralanan helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 16. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Uzun, mesajında, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenleri rahmetle andığını belirtti.

        Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla aziz milletin çok değerli bir evladını, siyasetin büyük bir Türk milliyetçisini, kendilerinin de yeri doldurulamayacak liderlerini kaybettiklerini dile getiren Uzun, "Muhsin Yazıcıoğlu, yaşamının her anında gösterdiği dik duruşu, ülkesine ve milletine olan bağlılığı ile halkımızın gönlünde her zaman müstesna bir yere sahip olmuştur." ifadesini kullandı.

        Uzun, Yazıcıoğlu'nun izinden gitmeye devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "'Zulüm Azrail olsa da hep Hakk'ı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir' sözleriyle aziz milletimizin teveccühüne mazhar olan Muhsin başkanımız, mücadele azmi ve liderlik vasıflarıyla sadece Büyük Birlik Partili camia için değil, tüm Türk-İslam davası neferleri için önemli bir ilham kaynağı olmuştur. Merhum Muhsin başkanımızı rahmetle anarken, bu yolda onun mirasını yaşatmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizin bir kez daha sözünü veriyor, onunla birlikte Rahmeti Rahman'a kavuşan Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'ye Allah'tan rahmet diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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