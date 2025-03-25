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        Şarkışla'da yetim ve öksüz çocuklara iftar verildi

        Şarkışla Kaymakamlığı, ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki yetim ve öksüz çocuklar ile yakınlarına iftar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 09:13 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:16
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        Şarkışla'da yetim ve öksüz çocuklara iftar verildi
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        Şarkışla Kaymakamlığı, ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki yetim ve öksüz çocuklar ile yakınlarına iftar verdi.

        Şarkışla Akşam Sanat Okulu ve Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Samet Öztürk, ramazan ayının kardeşlik, birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi.

        Programa, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, Cemel Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, AK Parti İlçe Başkanı Burhanettin Uğurlu, ilçe protokolü ve kurum amirleri katıldı.

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