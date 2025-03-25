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        Sivas'ta meslektaşları gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı

        Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, vefatının 16. yılında meslektaşları tarafından kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:20 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:20
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        Sivas'ta meslektaşları gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı
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        Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, vefatının 16. yılında meslektaşları tarafından kabri başında anıldı.

        Güneş'in, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabrinde dua eden meslektaşları, mezara karanfil bıraktı.

        Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, burada yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu, İsmail Güneş ve beraberindekileri anmak için toplandıklarını söyledi.

        Helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere beraberindekilere Allah'tan rahmet dileyen Karahan, "İsmail Güneş'i arkadaşları olarak unutmadık ve unutmayacağız. Mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin." dedi.

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