BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta iftar programında konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bölücülere, teröristlere, hainlere fırsat vermeyeceğiz, bizi bölmelerine, ayrıştırmalarına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Destici, İnönü Bulvarı'nda düzenlenen "Şehitleri Anma ve Birlik" programında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş'i vefatlarının 16. yılında rahmetle andı.

Sivas halkıyla iftar sofrasında buluşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Destici, belediyenin hizmetlerinden bahsetti.

Destici, helikopterin düşmesiyle ilgili yargılama sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, olayın bir an önce aydınlatılmasını temenni etti.

Olayda hatası, ihmali ve kastı olanların yargı önüne çıkartılacağını ve hak ettiği cezayla yüzleşeceğini ifade eden Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun iyi, ahlaklı, hoşgörülü, mütevazı bir insan olmasının yanı sıra iyi bir Müslüman olduğunu dile getirdi.