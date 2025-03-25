BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta iftar programında konuştu:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bölücülere, teröristlere, hainlere fırsat vermeyeceğiz, bizi bölmelerine, ayrıştırmalarına asla izin vermeyeceğiz." dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bölücülere, teröristlere, hainlere fırsat vermeyeceğiz, bizi bölmelerine, ayrıştırmalarına asla izin vermeyeceğiz." dedi.
Destici, İnönü Bulvarı'nda düzenlenen "Şehitleri Anma ve Birlik" programında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş'i vefatlarının 16. yılında rahmetle andı.
Sivas halkıyla iftar sofrasında buluşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Destici, belediyenin hizmetlerinden bahsetti.
Destici, helikopterin düşmesiyle ilgili yargılama sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, olayın bir an önce aydınlatılmasını temenni etti.
Olayda hatası, ihmali ve kastı olanların yargı önüne çıkartılacağını ve hak ettiği cezayla yüzleşeceğini ifade eden Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun iyi, ahlaklı, hoşgörülü, mütevazı bir insan olmasının yanı sıra iyi bir Müslüman olduğunu dile getirdi.
- "Bölücülere, teröristlere, hainlere fırsat vermeyeceğiz"
Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayalini onun sözleriyle anımsatarak, şunları kaydetti:
"'Bir hayalim var, Kürt'ü, Türkmen'i, Alevi'si, Sünni'si, başı açığı, başı kapalısı, doğulusu, batılısı doğduğu yerde doysun, alnı ak, başı dik bir şekilde yaşasın' istiyordu. İşte o hayal bizim de hayalimizdir ve o hayali hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bölücülere, teröristlere, hainlere fırsat vermeyeceğiz, bizi bölmelerine, ayrıştırmalarına asla izin vermeyeceğiz. Muhsin başkanımızın davası Allah davasıydı, önderi Resulullah Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa, rehberi kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'di. Onun için hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Muhsin başkan sadece Türkiye'de yaşayanların lideri değildi ya da davası sadece burayı kapsamıyordu. Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kırım'dan Balkanlar'a, Kafkaslar'a, Türkmenlere hepsini kapsıyordu."
Programa, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Can Kocaman, BBP İl Başkanı Ahmet Polat, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.