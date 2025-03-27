Akıncılar'da çiftçilere ağaç budama eğitimi verildi

Akıncılar Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde çiftçilere, bağ ve meyve ağaçlarının budanması uygulamalı olarak öğretildi.

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