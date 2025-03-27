Akıncılar'da çiftçilere ağaç budama eğitimi verildi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere yönelik ağaç budama eğitimi düzenlendi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere yönelik ağaç budama eğitimi düzenlendi.
Akıncılar Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde çiftçilere, bağ ve meyve ağaçlarının budanması uygulamalı olarak öğretildi.
Eğitime, Kaymakam Musa Türkmen ve ilçedeki çiftçiler katıldı.
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