Ulaş'ta cadde ve sokaklarda bayram temizliği

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik gerçekleştirdi.

Demokrasi Meydanı'ndan başlayan temizlik çalışması ile ana caddeler tazyikli suyla yıkandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram öncesi ilçede kapsamlı bir temizliğe başladıklarını belirtti.

Ana caddelerdeki temizliğin ardından ara sokaklarda da çalışmalar yapacaklarını dile getiren İlbey, "Temiz ve düzenli bir ilçe hedefiyle çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha ferah ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarının sürdürebilmesi için ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin her zaman sahada olacak ve Ulaş'ın güzelliğini hep birlikte koruyacağız." ifadelerini kullandı.