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        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, esnafı ziyaret etti

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçede esnaf ziyareti yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:49 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:50
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        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, esnafı ziyaret etti
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        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçede esnaf ziyareti yaptı.

        Sevinç, ziyaretlerde esnafın sorunlarını dinleyerek, hayırlı kazançlar diledi.

        Vatandaşlarla da sohbet eden Sevinç, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi.

        Bu arada, belediye ekipleri Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Başkanı Sevinç, vatandaşların bayramda ziyaretlerini rahat bir ortamda yapmaları için temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti.

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