Ulaş Kaymakamı Eskimez, sürücü ve yolcuların bayramını kutladı

Sürücülere ve yolculara çikolata ikram eden Eskimez, ekiplere görevlerinde başarılar diledi.

Sivas-Malatya kara yolu Ulaş kavşağındaki denetim noktasına ziyarette bulunan Eskimez, durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların bayramını kutlayarak, emniyet kemeri takmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

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