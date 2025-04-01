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        Ulaş Kaymakamı Eskimez, sürücü ve yolcuların bayramını kutladı

        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, uygulama noktasında sürücü ve yolcuların bayramını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 14:53 Güncelleme: 01.04.2025 - 16:54
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        Ulaş Kaymakamı Eskimez, sürücü ve yolcuların bayramını kutladı
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        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, uygulama noktasında sürücü ve yolcuların bayramını kutladı.

        Sivas-Malatya kara yolu Ulaş kavşağındaki denetim noktasına ziyarette bulunan Eskimez, durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların bayramını kutlayarak, emniyet kemeri takmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

        Sürücülere ve yolculara çikolata ikram eden Eskimez, ekiplere görevlerinde başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri

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