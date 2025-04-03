Sivas'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için iş yerlerinin girişinde bekledi.

Dolunun ardından etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar ile araçların üzeri kısmen beyaza büründü.

Sivas'ta etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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