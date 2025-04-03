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        Sivas'ta sağanak ve dolu etkili oldu

        Sivas'ta etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:20 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:30
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        Sivas'ta sağanak ve dolu etkili oldu
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        Sivas'ta etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar ile araçların üzeri kısmen beyaza büründü.

        Dolunun ardından etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için iş yerlerinin girişinde bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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