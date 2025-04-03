Sivas'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Sivas'ta etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sivas'ta etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar ile araçların üzeri kısmen beyaza büründü.
Dolunun ardından etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için iş yerlerinin girişinde bekledi.
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