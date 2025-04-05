Alparslan Türkeş, vefatının 28. yılında Zara'da anıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde ülkücü hareketin lideri ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılı dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Zara Şubesi tarafından Çarşı Camisi'nde Türkeş için mevlit okutuldu.

Programın ardından açıklama yapan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Zara Şube Başkanı Oğuz Kaan Bozkurt, "Başbuğ'un evlatları olarak vefatının 28. yılında bizlere vatan sevgisini aşılayan MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i yad etmek üzere mevlit programını düzenledik. Ülkesine, Türklüğe, bayrağa adanmış bir ömür. Başbuğ Türkeş'i evlatları saygı, minnet ve rahmetle anıyor." ifadelerini kullandı.