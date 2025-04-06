Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Charis Charisis, Sivasspor'da "dalya" dedi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Yunan futbolcu Charis Charisis, ligde dün oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyerek, takımında 100. resmi maçına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 15:05 Güncelleme: 06.04.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Charis Charisis, Sivasspor'da "dalya" dedi
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Yunan futbolcu Charis Charisis, ligde dün oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyerek, takımında 100. resmi maçına çıktı.

        Kırmızı-beyazlı ekibe 2022-2023 sezonunda transfer olan orta saha oyuncusu Charisis, takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer almayı başardı.

        Süper Lig'de 85, Türkiye Kupası'nda 7 kez oynayan Charisis, Avrupa kupalarında ise 8 kez sahaya çıkarak "dalya" yaptı.

        Sivasspor formasıyla 3 kez gol sevinci yaşayan Charisis, bunları Süper Lig'de kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        500 yıllık değişim!
        500 yıllık değişim!

        Benzer Haberler

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Sivas'ta konuştu:
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Sivas'ta konuştu:
        Yavuz Ağıralioğlu: Öcalan, Türk devletinin ve milletinin muhatabı değildir
        Yavuz Ağıralioğlu: Öcalan, Türk devletinin ve milletinin muhatabı değildir
        Şarkışla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
        Şarkışla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
        Yavuz Ağıralioğlu: Anahtar Parti milletin varlık iradesidir
        Yavuz Ağıralioğlu: Anahtar Parti milletin varlık iradesidir
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Sivas'ta konuştu:
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Sivas'ta konuştu:
        Sivas'taki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor
        Sivas'taki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor