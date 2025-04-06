Charis Charisis, Sivasspor'da "dalya" dedi

Sivasspor formasıyla 3 kez gol sevinci yaşayan Charisis, bunları Süper Lig'de kaydetti.

Süper Lig'de 85, Türkiye Kupası'nda 7 kez oynayan Charisis, Avrupa kupalarında ise 8 kez sahaya çıkarak "dalya" yaptı.

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