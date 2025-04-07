Sivas Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Soğuk ve yağışlı havanın yaklaşık 1 hafta boyunca etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hava sıcaklığının 8-10 derece düşerek mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Gece sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle zirai don riski bulunmaktadır. Yağışların zaman zaman karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği bildirildi.

Sivas Valiliği, yarından itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurarak, vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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