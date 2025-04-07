Sivas'ta polislik hayali kuran çocuğun hikayesinin anlatıldığı kısa film çekildi

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla polislik hayali kuran küçük kızın hikayesinin anlatıldığı kısa film hazırladı.

Kısa filmde, senaryo gereği polislik hayali kuran Elif'i canlandıran 12 yaşındaki Şura Masal Çanak'ın yanı sıra polis memurları ve 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri rol aldı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kısa filmde, polislerin fedakarlığı ve toplumla olan bağı etkileyici dille anlatılıyor.

Filmde Elif'in gözünden polislik mesleğine duyulan sevgi ve hayranlığa yer veriliyor. Doğum gününde polislerin hediye ettiği üniforma ile özlem duyduğu polislik hayaline kavuşan Elif'in mutluluğu da kısa filmde aktarılıyor.

Polislik mesleğinin önemine vurgu yapılan, çocukların mesleğe ilgisini artırmayı hedefleyen film, Sivas Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformlarında paylaşıldı.