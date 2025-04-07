Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta polislik hayali kuran çocuğun hikayesinin anlatıldığı kısa film çekildi

        Sivas Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla polislik hayali kuran küçük kızın hikayesinin anlatıldığı kısa film hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:51 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta polislik hayali kuran çocuğun hikayesinin anlatıldığı kısa film çekildi
        ABONE OL

        Sivas Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla polislik hayali kuran küçük kızın hikayesinin anlatıldığı kısa film hazırladı.

        Kısa filmde, senaryo gereği polislik hayali kuran Elif'i canlandıran 12 yaşındaki Şura Masal Çanak'ın yanı sıra polis memurları ve 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri rol aldı.

        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kısa filmde, polislerin fedakarlığı ve toplumla olan bağı etkileyici dille anlatılıyor.

        Filmde Elif'in gözünden polislik mesleğine duyulan sevgi ve hayranlığa yer veriliyor. Doğum gününde polislerin hediye ettiği üniforma ile özlem duyduğu polislik hayaline kavuşan Elif'in mutluluğu da kısa filmde aktarılıyor.

        Polislik mesleğinin önemine vurgu yapılan, çocukların mesleğe ilgisini artırmayı hedefleyen film, Sivas Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı!
        İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        ABD'de Trump'a karşı kitlesel protestolar
        ABD'de Trump'a karşı kitlesel protestolar
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasında
        Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasında
        Sivas Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
        Sivas Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
        BG Grup 4 Eylül Stadı, A Milli Kadın Futbol Takımı için ışıklandırıldı
        BG Grup 4 Eylül Stadı, A Milli Kadın Futbol Takımı için ışıklandırıldı
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçının hazırlıklarına başladı
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçının hazırlıklarına başladı
        Charis Charisis, Sivasspor'da "dalya" dedi
        Charis Charisis, Sivasspor'da "dalya" dedi
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Sivas'ta konuştu:
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Sivas'ta konuştu: