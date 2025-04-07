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        A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçına hazır

        UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında yarın Slovenya'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 19:30 Güncelleme: 07.04.2025 - 19:30
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        A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçına hazır
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        UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında yarın Slovenya'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

        Karşılaşmanın oynanacağı BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da antrenmanın bir bölümünü izledi.

        ​​​​​​​A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın saat 19.00'da Slovenya ile karşılaşacak.

        Taraftarlar mücadeleyi ücretsiz izleyebilecek.

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