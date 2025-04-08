Sivas'ta polisler tanıtım standı açtı
Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında tanıtım standı açıldı.
Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında tanıtım standı açıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde oluşturulan stantlarda, mesleği tanıttı.
Bağlı birimlerce açılan stantlarda ve Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.
Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise akülü araçlarla miniklere trafik kurallarını uygulamalı olarak anlattı.
Zırhlı araçların da sergilendiği etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.
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