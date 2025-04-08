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        Sivas'ta polisler tanıtım standı açtı

        Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında tanıtım standı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 14:59 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:18
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        Sivas'ta polisler tanıtım standı açtı
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        Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında tanıtım standı açıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde oluşturulan stantlarda, mesleği tanıttı.

        Bağlı birimlerce açılan stantlarda ve Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.

        Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise akülü araçlarla miniklere trafik kurallarını uygulamalı olarak anlattı.

        Zırhlı araçların da sergilendiği etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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