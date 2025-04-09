Hafik Belediyesi kartlı su sayacı ve e-belediye sistemine geçecek

Hafik Belediyesi, kartlı su sayacı uygulamasına geçiş için çalışma başlattı.

Hafik Belediye Başkanı Habip Görler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kartlı su sayacı uygulamasına geçileceğini ve sonrasında faturaların dijital ortamlardan ödenebileceğini söyledi.

Su tasarrufunu en yüksek seviyeye ulaştırmak istediklerini belirten Görler, şunları kaydetti:

"15 Nisan'dan itibaren abonesi olmayan ya da saatten geçmeyen hatların tespiti için çalışa başlatılacak. Abonelerin tercihleri doğrultusunda kartlı sayaç takılacak. Kartlı sayaç kullanmak istemeyen aboneler eski sayaçlarını kullanabilecek. Kartlı sayaç kullanmak isteyen abonelerimiz için su bedelinde indirim uygulanacak. Su hatlarında da gerekli incelemeleri yapıp su tasarrufunu en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz."

Görler, e-belediye sistemine geçiş işlemlerinin de başlatıldığını ifade ederek, "Personelimizin sayaç okuma sürecindeki kullanılan kaynağı, e-belediye sistemine geçişle birlikte yine vatandaşımızın faydasına kullanacağız. İçişleri Bakanlığımızın e-belediye sistemine geçişimiz inşallah 1 ay içerisinde tamamlanacak. Vatandaşlarımız su faturası, emlak vergisi gibi ödemelerini bu sistemden yapabilecekler." diye konuştu.