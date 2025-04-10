Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor.

Öte yandan, Sivas-Malatya kara yolundaki Yağdonduran ile Sivas-Suşehri kara yolundaki Geminbeli geçitlerinde ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.

Kar yağışı dolayısıyla güzel görüntüler de oluştu. Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda güzel manzara ortaya çıktı.

İl merkezinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

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