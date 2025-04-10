Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor.
Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor.
İl merkezinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Kar yağışı dolayısıyla güzel görüntüler de oluştu. Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda güzel manzara ortaya çıktı.
Öte yandan, Sivas-Malatya kara yolundaki Yağdonduran ile Sivas-Suşehri kara yolundaki Geminbeli geçitlerinde ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.
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