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        Şarkışla'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı

        –Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:57 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:00
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        Şarkışla'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı
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        –Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Gülsu Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programda, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Öcal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Meydandaki törenin ardından emniyet personeli, şehitliği ziyaret ederek dua etti.

        İlçe Emniyet Müdür Vekili Öcal ve beraberindekiler, daha sonra Kaymakam Samet Öztürk'ü ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öztürk, "Kamu düzeninin sağlanması ve milletimizin huzurunun teminatı olan fedakar polislerimize minnettarız. Görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, başarı ve esenlik diliyor, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.

        Törene, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, BBP İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile emniyet personeli katıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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