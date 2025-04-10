Ulaş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı kutlandı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Ulaş Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz ve polisler, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Yılmaz ve teşkilat mensupları daha sonra Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez'i makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.
Eskimez, huzur ve güvenliğin teminatı olan, can ve mal güvenliğini sağlayan, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Yılmaz ve teşkilat mensupları daha sonra şehitliği ziyaret ederek dua okudu, şehit ailelerini ziyaret etti.
İlçe Emniyet Amirliği tarafından şehit polisler için Merkez Cami'nde mevlit okutuldu.
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