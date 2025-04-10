Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı kutlandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 17:04 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı kutlandı
        ABONE OL

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Ulaş Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz ve polisler, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

        Yılmaz ve teşkilat mensupları daha sonra Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez'i makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

        Eskimez, huzur ve güvenliğin teminatı olan, can ve mal güvenliğini sağlayan, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Yılmaz ve teşkilat mensupları daha sonra şehitliği ziyaret ederek dua okudu, şehit ailelerini ziyaret etti.

        İlçe Emniyet Amirliği tarafından şehit polisler için Merkez Cami'nde mevlit okutuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Şarkışla'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
        Şarkışla'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
        Sivasspor, Fenerbahçe maçına soğuk havada hazırlanıyor
        Sivasspor, Fenerbahçe maçına soğuk havada hazırlanıyor
        Şarkışla'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı
        Şarkışla'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı
        Akıncılar'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Akıncılar'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Hafik ve Gemerek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
        Hafik ve Gemerek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu