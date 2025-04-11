Sivasspor, Süper Lig'de son 8 sezonun en kötü dönemini yaşıyor

SERHAT ZAFER - Trendyol Süper Lig'de "ateş hattında" yer alan takımlar arasında yer alan Net Global Sivasspor, son 8 sezonun en kötü dönemini yaşıyor.

Ligde oynadığı 29 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde eden Sivas temsilcisi, 31 puanla 16. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Bülent Uygun ile başlangıç yaptığı ligde 16 maçta 18 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra görevi devralan Ömer Erdoğan ile de arzu ettiği başarıya ulaşamadı.

Sivas ekibi, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın görev aldığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabildi.

Sezonda üçüncü kez teknik direktörlük değişikliğine giden Sivasspor, takımda yıllarca görev yapan Rıza Çalımbay ile yeniden anlaştı.

- Çalımbay ile 4 haftada 7 puan

Net Global Sivasspor, Rıza Çalımbay yönetiminde ligin 27. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti, 28. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu.

Ligin 29. haftasında iç sahada Adana Demirspor'u 5-1 yenen kırmızı-beyazlılar, 30. haftada ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Sivas ekibi, Çalımbay döneminde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puan aldı. Ligde geride kalan maçlarda 1,6 puan ortalaması yakalayan Sivasspor, düşme hattında yer alıyor. - Son 8 sezonun en kötü dönemi 2005-2006 sezonunda yükseldiği Süper Lig'e 2015-2016 sezonunda veda eden kırmızı-beyazlılar, o sezon 29 maçta 24 topladı. Sivasspor, 2016-2017 sezonunda Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak yeniden Süper Lig'e yükseldi. Sivas ekibinin son 8 sezondaki ilk 29 maçlık performansı şöyle: Sezon O G B M A Y Av P 2017-2018 29 12 5 12 38 45 -7 41 2018-2019 29 9 8 12 41 45 -4 35 2019-2020 29 15 8 6 50 33 17 53 2020-2021 29 9 13 7 37 35 2 40 2021-2022 29 9 10 10 38 37 1 37 2022-2023 29 9 7 13 39 41 -2 34 2023-2024 29 9 11 9 35 39 -4 38 2024-2025 29 8 7 14 39 47 -8 31 - Sivasspor'un ligde kalan maçları Kırmızı-beyazlılar ligde kalan 7 haftada final niteliğinde maçlar oynayacak. Zorlu periyotta ilk sınavını ligin 31. haftasında pazar günü 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da Fenerbahçe'ye karşı verecek Sivas temsilcisi, 32. haftada Kasımpaşa deplasmanda karşılaşacak.