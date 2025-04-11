Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar etkili oluyor
Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde kar etkili oluyor.
Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde kar etkili oluyor.
Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.
Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışma yapıyor.
Zaman zaman yolda kalan büyük araçlara ve tırlara ekipler yardımcı oluyor.
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