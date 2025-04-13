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        Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Sivas'ta, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 00:28 Güncelleme: 13.04.2025 - 00:28
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        Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Sivas'ta, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        A.G. (48) idaresindeki 58 HB 802 plakalı otomobil, Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri sürücü A.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        A.G'nin itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan cesedi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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