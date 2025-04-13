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        Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Net Global Sivasspor'da kulüp asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, kırmızı-beyazlı ekibin hak ettiği yere geleceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 22:48 Güncelleme: 13.04.2025 - 22:50
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        Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Net Global Sivasspor'da kulüp asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, kırmızı-beyazlı ekibin hak ettiği yere geleceğini söyledi.

        Kurbanoğlu, karşılaşmanın ardından 4 Eylül Stadyumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, sahada mücadele eden oyuncuları tebrik etti.

        Bir şehrin mücadelesine şahit olduklarını vurgulayan Kurbanoğlu, "Futbol adamları, yorumcular çok iyi bilirler, maçın bir gidişatı vardır ve o gidişatın da bir kırılma noktası vardır. Maalesef olmayan bir faul ve iyi ayakları olduğunu bildiğimiz bir takımda serbest vuruş ve maçın seyri değişiyor." dedi.

        Kurbanoğlu, oynanan tiyatronun bir parçası olmayacaklarını dile getirerek, takımdaki sarı kart ve kırmızı kart cezaları nedeniyle sıkıntı yaşayacaklarını ifade etti.

        Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'u eleştiren Kurbanoğlu, "Bugün gerçekten takımımı tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum Olağanüstü bir mücadele sergilediler." diye konuştu.

        - "Sivasspor hak ettiği yere gelecektir"

        Kurbanoğlu, Sivasspor'un ligde kalacağından umutlu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Bu mücadeleyi önümüzdeki maçlarda sahaya yansıttığımız zaman Sivasspor hak ettiği yere gelecektir, kimsenin şüphesi olmasın. Pozisyonu izledim kesinlikle faul değil, zaten bunu yorumcu arkadaşlara bırakacağız. Futbol adamları bunu çok iyi bilirler, yorumcular bunu çok iyi bilirler. Maçın bir gidişatı, empoze edilmiş bir oyun, tam bu esnada olmadık bir pozisyonda olmadık bir yerde faul ve biz buna anlamsız bir faul diyeceğiz, hakem hatası diyeceğiz. Bu konuda kulübümüzün, başkanımızın duruşu bellidir. Biz yabancı hakem istemiyoruz ama bunu söylediğimiz zaman şu anlaşılmasın, hakemlerin böyle bir yönetim tarzını da benimsemiyoruz. Memleketimiz istediği zaman çok kaliteli hakemler çıkarabilecek kapasitededir. Bizim istediğimiz hakem eğitimi mi olur ama yerli hakemlerle ve hatasız kendileriyle yol yürümek istiyoruz."

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