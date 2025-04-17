Şarkışla'da kermes düzenlendi

Okul Aile Birliği Başkanı Burcu Günbulut, yaptığı açıklamada, okul ve öğrencilerin ihtiyaçlarına destek sağlamak amacıyla Valilik himayesinde yürütülen Hedef Aile Projesi kapsamında kermes düzenlediklerini söyledi.

Şehit Doğan Kaya İlkokulu'nda okul aile birliği tarafından düzenlenen kermeste, okul atölyeleri ve çeşitli bölümlerde veli, öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan materyallerle velilerin yaptığı el yapımı yiyecekler satışa sunuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.