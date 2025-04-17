Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Suşehri'nde 10 bin domates fidesi toprakla buluşturuldu

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde 5 bin metrekarelik seraya 10 bin domates fidesi dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:09 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suşehri'nde 10 bin domates fidesi toprakla buluşturuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde 5 bin metrekarelik seraya 10 bin domates fidesi dikildi.

        Solak köyü sınırları içerisinde bulunan Hakan Gül'e ait serayı ziyaret eden Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek sera hakkında bilgi aldı.

        Domates fidesi dikimi yapan kadınlarla bir süre sohbet eden Kayaoğlu, daha sonra fide dikimi yaptı.

        İlçenin tarım alanında potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Kayaoğlu, "Bölgemizin en büyük serasının ilçemizde olması bizleri mutlu ediyor. Bizler de bu güzel hizmeti görmek amacıyla bu alanda bulunmaktayız." dedi.

        Dikilen fidelerden haziran ayında ürün toplanmasının hedeflendiğini belirten Kayaoğlu, "Yerel yönetimler olarak seracılık faaliyetine, tarım sektörüne her konuda desteğimizi vereceğiz. Bu tesisi ilçemize kazandıran Hakan Gül'e ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Hektor da bunu isterdi!
        Hektor da bunu isterdi!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi

        Benzer Haberler

        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu, öğrencilerle bir araya geldi
        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu, öğrencilerle bir araya geldi
        Şarkışla'da kermes düzenlendi
        Şarkışla'da kermes düzenlendi
        Yeni aldığı motosikletiyle bariyerlere çarptığı kazada öldü
        Yeni aldığı motosikletiyle bariyerlere çarptığı kazada öldü
        Sivas'ta yeni satın aldığı motosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü öldü
        Sivas'ta yeni satın aldığı motosikletiyle bariyerlere çarpan sürücü öldü
        Sivas, İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
        Sivas, İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü