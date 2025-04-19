Şarkışla Belediye Başkan Gültekin, Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti

Şehitlik ziyareti sonrası konuşan Gültekin, bu toprakları vatan kılan aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını, onların emanetine her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.

Belediye meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette, şehitler için dua edilerek mezarlara karanfiller bırakıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Şehitler Haftası dolayısıyla Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

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