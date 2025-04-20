Sivasspor, Werner Lorant için başsağlığı mesajı yayımladı

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kulübümüzün 2005-2006 sezonunda teknik direktörlüğünü yapan, Alman teknik adam Werner Lorant'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sivasspor ailesi olarak, Werner Lorant'ın ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, vefat eden takımın eski teknik direktörlerinden Werner Lorant için başsağlığı mesajı yayımladı.

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