Şarkışla'da "İlmihal Yarışması" düzenlendi

Yağcı, yarışmada en başarılı olan sınıfların okul gezisine katılmaya hak kazandığı belirtti.

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Yağcı, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve destek veren velilere teşekkür etti.

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