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        Sivas'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Sivas'ta, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 21:11 Güncelleme: 22.04.2025 - 21:11
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        Sivas'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sivas'ta, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 6 düzensiz göçmen ile bunların ülkeye girişlerini sağlayan 3 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenlerin menfaat karşılığı naklini sağlayan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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